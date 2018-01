Nego do Borel lança clipe com Maiara e Maraísa

Nego do Borel lançou clipe em parceria com Maiara e Maraísa. Foto: instagram.com/negodoborel_oficial

Na noite da última segunda-feira, 12, Nego do Borel lançou seu novo clipe, o Esqueci Como Namora, em parceria com Maiara e Maraísa. O clipe foi lançado durante o TVZ, no Multishow, e a música foi a escolhida da semana no programa Só Pra Parodiar.

No clipe, as gêmeas Maiara e Maraísa interpretam a namorada de Nego, que não consegue se comportar bem, ser romântico ou presente. Em menos de 24 horas de lançamento, o clipe já conta com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

