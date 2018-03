Nego do Borel fecha sua ONG e faz festa 'milionária'

O funkeiro fechou a ONG Família Nego do Borel, que atendia famílias carentes. Foto: Bang Showbiz

Um verdadeiro contraste atinge em cheio a vida de Nego do Borel. Há cerca de um mês e meio o cantor fechou a ONG Família Nego do Borel, que atendia famílias carentes oferecendo cursos de capacitação e esportes, como futebol e boxe. A entidade era mantida pelo cantor, que já chegou a declarar que doava todo o salário que recebia da Globo para o local.

Segundo o jornal Extra, o cantor teria tido uma divergência com sua mãe, Roseli Viana, que gerenciava a entidade. Mas pelo visto o problema para manter a ONG não foi dinheiro, uma vez que o cantor fará na próxima semana uma festa de aniversário milionária.

Para comemorar seus 24 anos, Nego convidou 500 pessoas para uma festança na Mansão Carioca, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com o promoter David Santiago, que organiza a festa, Nego quer tudo junto e misturado. "Tem uma lista com muitos famosos, que inclui Neymar e Gabriel Medina, mas também muitos moradores da comunidade que foram criados com Nego", explicou.

Um tapete vermelho será estendido para os convidados, que serão recepcionados por sósias de artistas como Marilyn Monroe e Elvis Presley.

A festa terá apresentações de MCs, espumante de marca nacional - cuja garrafa custa R$ 120 -, comidas feitas pelo restaurante Paris 6, bufê de comida japonesa, e outros quitutes.

A casa foi alugada até as 3h da manhã, mas Nego já mandou avisar que a festa vai até o dia amanhecer.