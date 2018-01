Nego do Borel diz que não tomou anabolizantes porque Anitta não deixou

Anitta e Nego do Borel são grandes amigos e já fizeram clipes e shows juntos. Foto: Instagram/@NegodoBorel_oficial

Na última quarta-feira, 20, Nego do Borel contou aos seus fãs que está se dedicando à musculação e disse que tudo é fruto de muito treino e dieta. O cantor deixou claro que não está usando anabolizantes graças à amiga Anitta.

"Gente, não estou tomando bomba não, hein. Bem que eu queria tomar um negocinho para me dar mais disposição apenas, mas a Anitta e a Mayra Cardi não deixaram, me botaram terror, falaram que é para eu focar no treino e entrar na dieta que eu vou conseguir chegar ao meu objetivo. Então vamos!", escreveu o cantor em uma publicação no Instagram.

Nos comentários, muitos seguidores apoiaram a atitude das amigas. "Isso mesmo, tem que ser natural, crescer os músculos com muito treino e dieta, elas estão certas", comentou um fã.