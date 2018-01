Após dois anos, Nathalia Dill e Sergio Guizé terminam o namoro

Nathalia Dill e Sergio Guizé em par romântico na novela Alto Astral Foto: Renato Rocha Miranda/Globo

Na reta final de Rock Story, novela das 19h da Globo, Nathalia Dill optou pelo fim de sua história de amor na vida real. A atriz e Sergio Guizé, também ator da Globo, decidiram colocar um ponto final no relacionamento. A confirmação do término foi dada pela assessoria de imprensa da atriz nesta terça-feira, 18.

Os dois começaram a namorar em janeiro de 2015, quando viveram par romântico Laura e Caíque na novela Alto Astral, também na Globo. Segundo a assessoria de imprensa, a decisão pelo término foi tomada em conjunto.

Nathália está no elenco de Por Trás do Céu, filme em cartaz nos cinemas. Já Guizé está escalado para a próxima novela de Wlacyr Carrasco, com estreia prevista para outubro deste ano.