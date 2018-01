Nathalia Dill e Marina Moschen se encontram com Woody Allen

Atrizes fazem, atualmente, curso de atuação nos Estados Unidos Foto: Instagram/ @nathaliadill

As atrizes Nathalia Dill e Marina Moschen passam uma temporada em Nova York para estudar atuação e acabaram conhecendo Woody Allen, um dos diretores de cinema mais famosos da atualidade.

Elas postaram a foto com o diretor em suas redes sociais no último domingo, 25. "Tentei fazer a cool e não pedir foto. Mas na hora não resisti e me enfiei na foto" disse Nathalia, enquanto Marina se mostrou impactada pela presença de Allen: "Não tô sabendo lidar".

As duas se conheceram no elenco da novela Rock Story, da Globo, e estão cursando uma renomada escola dos Estados Unidos. Confira as postagens:

Tentei fazer a cool e não pedir foto. Mas na hora não resisti e me enfiei na foto da @marinamoschen e do @thocividanes por isso tô lá no fundo! Hahahahha #woodyallen gênio! Uma publicação compartilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill) em Jun 25, 2017 às 6:04 PDT