Natalie Portman se recusa a receber prêmio de R$ 6,8 milhões em Israel

A atriz Natalie Portman se recusou a receber um prêmio milionário em Israel como protesto pela morte de palestinos em confrontos contra forças militares israelenses Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Natalie Portman se recusou a participar de uma cerimônia em Israel para receber um prêmio de US$ 2 milhões (cerca de R$ 6,8 milhões) devido a "eventos recentes" no país, disseram os organizadores do Genesis Prize, anunciando o cancelamento da solenidade.

Segundo a organização do prêmio, representantes da atriz enviaram uma nota dizendo que ela não poderia participar do evento porque “eventos recentes em Israel foram extremamente perturbadores para ela, e ela não se sente à vontade para participar de qualquer evento público em Israel", segundo a agência Reuters.

Apesar de não dar mais detalhes da sua decisão, Portman é crítica ao governo do atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e pode ter boicotado o evento devido à morte de pelo menos 16 palestinos em confrontos com soldados israelenses em Gaza no final de março.

Oren Hazan, membro do partido governista no Parlamento de Israel, usou o Twitter para criticar a decisão da atriz e sugeriu que sua nacionalidade israelense deveria ser revogada por conta disto. Portman, cujo nome verdadeiro é Neta-Lee Hershlag, tem dupla cidadania com Israel e Estados Unidos por conta do seu pai.

Criado em 2013, o Genesis Prize é entregue anualmente em uma cerimônia em Jerusalém para judeus que se destacam nos seus campos de atuação. O ator Michael Douglas e o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg são algumas das pessoas que já receberam o prêmio.

*Com informações da Reuters