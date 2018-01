Natalie Portman está grávida do seu segundo filho

Foto: Bang Showbiz

Natalie Portman, que já tem um filho de 5 anos, Aleph, está esperando mais um bebê! A atriz mostrou o crescimento da barriga durante a estreia de seu novo filme, "Planetarium, durante o Festival de Veneza, na última quinta-feira, 8.

Ela estava com um vestido rosa claro de um ombro só que marcava a barriga. Fontes disseram ao US Weeklyque que a atriz foi vista acariciando a sua barriga durante o evento.

Natalie recentemente admitiu que as viagens constantes que faz para poder trabalhar podem tornar a vida em casa com seu filho difícil. "Eu nunca vou ter o tédio da repetitividade de um escritório. Mas todo trabalho me leva a um lugar novo com uma agenda nova e isso exige muita reinvenção do ritual todas as vezes, ainda mais com a família. Todas as vezes que eu vou a um lugar novo eu tenho que descobrir onde morar, quais atividades estão disponíveis para o meu filho, como e quando eu vou voltar para nossa casa", disse a atriz.