Natalie Dormer diz que sempre passa vergonha por causa de sua cachorrinha Foto: Bang Showbiz

A atriz de “Game of Thrones”, Natalie Dormer, admitiu que constantemente passa vergonha por causa de sua cachorrinha Indy. “Ela é carinhosa demais com as pessoas, por isso estou sempre pedindo desculpas, porque ela cheira ou salta nelas", disse, em entrevista à revista Grazia.

Mas isso deve mudar em breve. Atualmente, Indy está tendo aulas com um adestrador para que aprenda a se comportar e possa acompanhar a atriz no trabalho. "Minha maior extravagância é minha cachorrinha, ela foi nomeada em homenagem a Indiana Jones”, disse. “Ela é da raça Leão da Rodésia e está sendo adestrada porque quero levá-la ao set no futuro, então estou gastando bastante com adestramento.”