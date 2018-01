Nasce primeiro filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita

Gusttavo Lima e Andressa Suita são pais pela primeira vez. Foto: instagram.com/gusttavolima/

O primeiro filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita nasceu. O bebê, que vai se chamar Gabriel, veio ao mundo às 23h23 da última quarta-feira, 28. O anúncio foi dado pelo próprio cantor, em seu Instagram.

Leia também: Seguidora critica ultrassom do bebê de Gusttavo Lima e cantor pede respeito

Em seu Stories, o cantor agradeceu aos fãs pelas mensagens e comentários: "Obrigada a todos pelas mensagens de carinho ao Gabriel... Ele está ótimo, muito saudável. Andressa passa bem, tudo na santa paz de Deus".

De acordo com a assessoria, o sertanejo acompanhou o parto."A Andressa é uma guerreira e me fez o homem mais feliz do mundo, estou vivendo um sentimento que não consigo explicar", disse o cantor emocionado. "Naturalmente, assim veio nosso filho ao mundo, não há dor ou nada que supere esta emoção que vivemos juntos", comenta a modelo plenamente realizada. Mãe e filho passam bem!