Nasce primeira filha de Khloé Kardashian com Tristan Thompson

Personalidade Khloe Kardashian Foto: Gary A. Vasquez/USA TODAY Sports

Fontes próximas a Khloé Kardashian disseram que ela deu à luz sua primeira filha na manhã desta quinta-feira, 12. A bebê, filha da socialite com o jogador de basquete Tristan Thompson, ainda não possui nome.

As informações são do site TMZ. Segundo o portal, as irmãs Kourtney e Kim, além da mãe Kris e da melhor amiga Malika, presenciaram o parto normal. O pai, Tristan, também estava presente.

A criança vem ao mundo em um momento conturbado da relação dos pais. Quando Khloé estava no terceiro mês de gestação, Tristan foi flagrado lhe traindo com duas mulheres em um barco.

