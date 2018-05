Nasce a primeira filha do comediante Matheus Ceará: 'Amor define'

Comediante Matheus Ceará e a mulher, Bianca Campos Foto: Instagram/@matheusceara

Nasceu na noite da última terça-feira, 15, a primeira filha do comediante Matheus Ceará, do programa A Praça É Nossa. A menina se chama Ivy e é filha dele com a esposa, Bianca Campos.

Matheus, que já se considera um “pai babão”, postou uma foto da garota recém-nascida em um hospital de Campinas, interior de São Paulo. “Chega ao Mundo Ivy e nos mostra o que a vida tem que ter pra ser boa”, escreveu na legenda.

Ele agradeceu a equipe médica que realizou o parto, incluindo a doula. “Bianca e Ivy passam bem. Bianca, uma guerreira sem dimensão. E eu? Ah, nem sei. Só sei que não tem explicação. Amor define”, completou.

Confira a foto: