Nasce a filha de Adam Levine e Behati Prinsloo

Foto: Reprodução/ Instagram

Adam Levine agora é pai! Nasceu neste quinta-feira, 22, a filha do cantor com Behati Prinsloo, de acordo com o E!. Adam ainda não fez nenhum anúncio oficial, mas já se sabia que a bebê nasceria nesta época.

O cantor chegou a cancelar show da banda para ficar com a esposa, com quem é casado há dois anos. Agora, Adam e Behati planejam sair de sua mansão em Beverly Hills, que venderam por 17 milhões de dólares, para morar em Nova York.