Nariz de Janet Jackson está 'caindo', afirma cirurgião plástico

Um cirurgião plástico afirma que o nariz de Janet Jackson está 'caindo' por conta das inúmeras intervenções cirúrgicas que a cantora fez Foto: Andrew Kelly/Reuters

A cantora norte-americana Janet Jackson fez rara aparição pública na última quinta-feira, 9, quando recebeu um prêmio de Music Icon da revista Out. Apesar da honraria, que homenageou a longeva carreira da irmã mais nova de Michael Jackson, o que chamou a atenção de muitos fãs foi o estado do seu nariz.

Conversando com o New York Post, o cirurgião plástico Matthew Schulman acredita que o nariz de Janet está 'caindo' por conta das inúmeras intervenções cirúrgicas que ela fez. “Me parece que está acontecendo um pouco de colapso nasal e retração das narinas. Isso pode ser o resultado de múltiplas intervenções cirúrgicas que acabaram por causar danos no suporte de cartilagem do nariz”, disse.

Não é segredo para ninguém que Janet fez uma série de cirurgias plásticas para modificar o corpo. Seu irmão, Michael, ficou conhecido pelas mudanças drásticas em sua fisionomia após várias intervenções.

Veja abaixo como está o nariz de Janet.