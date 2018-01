Naomi Campbell ri de rumores de romance com Idris Elba

Naomi Campbell ama Idris Elba "carinhosamente". A supermodelo, de 45 anos, riu dos rumores de que ela está namorando o ator de 'Luther' - que recentemente se separou de sua namorada de longa data Naiyana Garth - porque eles são amigos há tanto tempo e ela jamais iria pensar nele dessa forma.

Ela disse: "Não sei por que [as pessoas pensaram que estávamos namorando]. Porque eu conheço Idris há 10, 15 anos. E quando ele tira uma foto minha em meus eventos de moda para minha instituição de caridade, não há problema nenhum".

"De repente, bing-bam-boom, nós somos um casal. É loucura. Quero dizer, nós somos muito bons amigos. Eu confio nele. Nós temos uma grande amizade".

Supermodelo riu dos rumores Foto: Bang Showbiz

"Quero dizer, nunca tive a imprensa me empurrando para estar com alguém e é tão errado. Eu o amo como um amigo muito querido. E sempre irei. Então, essa parte eles acertaram, mas eles colocaram no contexto todo errado".

Naomi é incrivelmente orgulhosa do galã, de 43 anos, mas deseja que ele tivesse recebido mais reconhecimento por seu trabalho "brilhante".

Ela acrescentou ao 'E! News': "E eu estou tão feliz por todo o sucesso que ele está tendo, porque ele é muito brilhante. Ele merece isso. Lamento que ele não conseguiu ganhar aquele BAFTA, ele merecia aquele BAFTA na Inglaterra".