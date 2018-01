'Não vou definir minha sexualidade', diz Kristen Stewart

A atriz Kristen Stewart participou do baile do MET, em Nova York Foto: Bang Showbiz

A atriz Kristen Stewart não quer definir sua sexualidade. A estrela da saga 'Crepúsculo' - que recentemente se separou da namorada, Soko, e desfrutou de um longo romance com Robert Pattinson no passado - se recusa a se dar um rótulo.

"Eu tinha que ter alguma resposta sobre quem eu era. Senti essa responsabilidade estranha, porque não queria parecer com medo. Mas nada parecia apropriado. Então eu estava tipo: 'F**a-se, como posso definir isso?' Não vou [definir]", disse à revista Variety.

E a atriz, de 26 anos, insistiu que ela não está deliberadamente "escondendo" a si mesma dos paparazzi, mas apenas prefere manter sua vida pessoal privada.

"Quando estava namorando um cara, nunca falaria sobre meus relacionamentos. Me sinto da mesma maneira agora. Não estou escondendo m***a nenhuma. Isso é realmente importante para mim. Eu definitivamente descobri onde me sinto confortável. Não levo o crédito por isso. As coisas realmente mudaram desta maneira maravilhosa. Estou colhendo os benefícios", acrescentou.