'Não teria o menor problema em ser ou não viado', rebate ator mirim do SBT

Foto: Reprodução / Facebook

O ator e apresentador Matheus Ueta, de 12 anos, respondeu de forma educada um seguidor que havia comentado "Você parece um viado" numa publicação em sua página oficial do Facebook.

"Aff. Qual o seu problema? Eu não teria o menor problema em ser ou não 'viado'. Mas você tem problema, perde seu tempo em achar coisas sobre mim. Vai estudar e ser alguém na vida", disse o ator do SBT.

A página do garoto já possuiu mais de 1,5 milhão de seguidores no Facebook e costuma ser gerenciada por sua mãe, que garante que o comentário em questão foi feito pelo próprio Matheus: "Foi ele, com minha total aprovação", publicou posteriormente.

É a segunda mensagem ofensiva que a ala infantil do SBT recebe virtualmente em menos de dez dias. No domingo retrasado, 12, Maísa Silva publicou uma ameaça de morte que recebeu de um perfil na internet. "O que aquele fã da Ana Hickmann tentou fazer com ela, vou fazer com você", dizia a mensagem, ao que a atriz rebateu: "só temo a Deus. Oro por essas pessoas".

Foto: Reprodução / Facebook