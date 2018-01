'Não tenho o dinheiro da Sandy', diz Deborah Secco sobre exposição da filha

Deborah Secco e sua filha, Maria Flor Foto: Instagram / @dedesecco

Em entrevista à revista Veja, a atriz Deborah Secco foi questionada a respeito de uma suposta superexposição de sua filha, Maria Flor, que tem menos de dois anos de idade. "Sempre tive certeza de que não conseguiria evitar a exposição dela. Não tenho o dinheiro da Sandy, não ando cheia de seguranças e não moro em Campinas", afirmou, comparando sua situação com a da cantora, mãe de Theo.

"Então quis evitar que, cada vez que ela aparecesse, isso causasse uma comoção. Acho que, ao divulgar a imagem da Maria, ela vai ficando mais comum e não desperta tanta curiosidade", justificou-se.

Deborah também falou a respeito de como se preocupa com suas postagens nas redes sociais, e a forma como Maria Flor interfere nisso: "tiro 45 fotos antes de postar uma. Quero retocar tudo, acho que estou gorda, com a pele ruim, sobrancelha torta. Sou cheia de neuroses. Tenho uma preguiça surreal de me cuidar. Não malho mais e, desde que minha filha nasceu, sinto uma culpa enorme de sair de casa para ir ao salão de beleza. Só vou para apertar meu aplique.

Sandy é conhecida pela 'blindagem' que costuma fazer sobre a imagem de seu filho, Theo, de três anos. Em junho, ela chegou a dar uma 'bronca' em um fã que publicou uma imagem de seu filho no Instagram.

