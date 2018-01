'Não sei como consigo', diz Shakira ao ser questionada sobre maternidade e carreira

Shakira disse que os dois filhos valem por quatro Foto: Felipe Rau/Estadão

Nesta quarta-feira, 6, Shakira lançou em São Paulo seu novo perfume e anunciou que planeja começar uma nova turnê em 2017. Com tantos planos profissionais, a apresentadora do evento Sarah Oliveira perguntou como a cantora consegue conciliar a carreira musical com os cuidados de Milan, de três anos, e Sasha, de um ano. "Não sei como consigo, assim como todas as mulheres do mundo. É um desafio diário equilibrar tudo", disse.

Ela contou que está acostumada a trabalhar 36 horas seguidas, mas que isso não a cansa tanto quanto passa 12 horas com os filhos. "Eles são dois, mas valem por quatro".

A cantora afirmou que a se entrega de maneira diferente ao trabalho e a maternidade. "É diferente. Você dá tudo o que tem emocionalmente e sua responsabilidade. É o melhor e mais intenso trabalho do mundo."

Assim como casais que não são famosos, Shakira disse que ela e o jogador de futebol Piquet se revezam para levar e buscar os filhos na escola. "Acordo e já levo Milan para a escola, depois vou para o tênis e eu ou o Piquet o buscamos."