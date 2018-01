'Não quero que vocês peguem Pokémons nos meus shows', adverte Rihanna

Foto: Divulgação/BANG Showbiz

Rihanna se apresentou no Grand Stade em Lille, na França, no último sábado, 23, e advertiu os fãs que ela não quer que eles usem seus telefones para mandar mensagens de texto para seus entes queridos ou jogando Pokémon Go.

De acordo com o Hollywood Reporter, ela disse ao público: "Não quero ver vocês mandando mensagens para seus namorados ou namoradas. Não quero ver vocês pegando qualquer Pokémon aqui, b***h".

E Rihanna não é a única celebridade a não ficar impressionada com a nova mania. O diretor Oliver Stone acredita que o jogo não é apenas uma simples brincadeira e considera o aplicativo de smartphone como um exemplo dos novos níveis de invasão empreendidos por grandes corporações que estão interessadas ​​em analisar dados do público

Falando no evento San Diego Comic-Con para promover seu próximo filme 'Snowden' - que é sobre o denunciante da NSA Edward Snowden - Stone foi questionado sobre as preocupações de segurança que cercam 'Pokemon Go', e respondeu: "Não é engraçado. O que está acontecendo é um novo nível de invasão".

"Os lucros são enormes aqui para lugares como o Google. Eles investiram uma enorme quantidade de dinheiro em análise de dados sobre o que você está comprando, o que você gosta, seu comportamento. É o que algumas pessoas chamam de capitalismo de vigilância".

No entanto, várias estrelas são grandes fãs do jogo, incluindo Justin Bieber, Chrissy Teigen e Lily Allen.