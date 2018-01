'Não quero fazer um personagem, uma coisa fake', diz Maju Coutinho sobre sua carreira

. Foto: Estadão

Foi nesse clima que a jornalista Maria Julia Coutinho, a Maju Coutinho como é conhecida em todo Brasil, conversou com Paula Lima no programa Chocolate Quente, da Rádio Eldorado (FM 107,3 - SP).

Maju, sempre carismática, falou sobre o lançamento e processo de criação de seu livro "Entrando no Clima - Chuva, Chuvica, Chuvarada e Outras Meteorologices".

Ouvinte assídua da rádio dos melhores ouvintes, Maju ainda lembrou do início de sua carreira e, claro, pediu música, assunto principal do programa. Entre as escolhidas, estão Otis Redding, Stevie Wonder, Funk Como Le Gusta e muito mais!

O programa vai ao ar nesta terça, 21 de novembro, às 20h, com reprise domingo, 27, às 19h. Acompanhe também em no site ou na página do Facebook.