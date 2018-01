'Não há nada feio em mim e quem tenta me convencer disso perde seu tempo', diz atriz de 'Preciosa'

Gabourey Sidibe na premiação do Globo de Ouro em 2014 Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Gabourey Sidibe, atriz que ficou conhecida após ter sido indicada ao Oscar por seu papel como protagonista do filme Preciosa, divulgou um trecho do livro que lançará em breve, chamado This Is Just My Face: Try Not to Stare [Isso é apenas a minha cara: Tente não encarar, em tradução livre] à revista People.

No trecho, a atriz fala sobre como sofreu com depressão, ansiedade, bulimia e outros problemas relativos ao seu corpo, especialmente após o divórcio de seus pais, uma cantora de metrô e um motorista de taxi. Aos 33 anos e sofrendo de diabetes tipo 2, Sidibe optou por realizar uma cirurgia bariátrica: "Não fiz essa cirurgia para ficar bonita. Fiz para poder andar por aí confortavelmente usando saltos. Não quero sentir dor todas as vezes que for andar um lance de escadas"

"Não há nada de feio em mim. Qualquer um que tentar me convencer de que eu sou - e geralmente sou eu - está perdendo seu tempo. Eu estava em guerra com o meu corpo por um bom tempo. Se eu começasse a tratar isso antes, eu não teria gasto tantos anos odiando a mim mesma. Mas amo meu corpo agora", escreveu ela em trecho divulgado pela People.