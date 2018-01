'Não existe gênero, o que te define é o que você tem entre as pernas', diz Feliciano a Felipe Neto

O youtuber promoveu um debate com o pastor evangélico. Foto: Reprodução

O youtuber Felipe Neto se desentendeu recentemente no Twitter, após rebater mais uma das declarações polêmicas e homofóbicas do deputado Marcos Feliciano.

O pastor revidou e Felipe propôs um debate civilizado gravado em vídeo, que foi realizado em Brasília e só foi publicado nesta terça-feira, 5, além de também disponibilizar uma versão sem edições e cortes para download.

Casamento Gay. "Os tempos mudaram? Mudaram, não tem nenhum medieval aqui, mas não adianta os tempos mudarem e a Constituição não mudar, ela tem que ser refeita nesse quesito e nunca houve esse debate", inicia Marcos Feliciano sobre a questão envolvendo casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Neto então pede pra que o pastor discuta se concorda ou não, como pessoa e não como pastor e parlamentar, com a decisão do Supremo Tribunal Federal em aceitar as relações homossexuais na união civil.

"O STF não aprovou a união civil, a Constituição foi rasgada, o Supremo julgou o caso de uma união estável, duas pessoas morando juntas. O meu medo é que a união estável se torne apta para uma união civil e ela se torne o casamento, como vão ficar as igrejas? Uma vez que as igrejas não apoiem um casamento elas podem ser criminalizadas", diz Feliciano.

Em resumo, Feliciano não responde ao questionamento de Felipe Neto e justifica com indagações, dizendo que casais homossexuais não podem gerar filhos e, sendo assim, essas pessoas não podem proteger o Estado e nem garantem a longevidade da população. O deputado deixa claro que, para ele, a existência do ser humano é de exercer a função de reprodutor.

"Por exemplo, eu cuidei do meu pai a vida inteira dele, e se por acaso ele tiver um relacionamento com um homem há pouco mais de 30 dias, esse homem pode entrar na Justiça e assim levar tudo de uma vez só e eu nada", justifica.

Religião. O youtuber e o deputado partiram para o tema religião e gays, comentando sobre o Novo e o Velho Testamento da Bíblia, mas sem muito desenvolvimento.

Questionado se ele condena os homossexuais a irem para o inferno, Feliciano irritou Felipe Neto ao responder dizendo que "90% dos homossexuais que ele conhece, tem esse tipo de vida porque foram abusados ou tiveram sérios problemas na vida."

Gêneros. Inspirado pelas declarações do pastor evangélico, Felipe Neto o questiona se ele realmente não acredita que pessoas nascem homossexuais e se isso aconteceria porque seriam influenciadas.

"Ensina a criança o caminho onde ela se deve andar e ela vai andar por ele. A pessoa não nasce gay, ninguém nasce gay. Não existe gênero, existe sexo. Você nasce homem ou mulher e o que vai te definir por isso é o que você tem entre as pernas", argumentou o pastor utilizando modelos de tomadas de energia elétrica para exemplificar o que seria homem e mulher para ele, "encaixa e não encaixa, aqui entra e nada sai".

"O amor sexual entre dois homens é um fenômeno de comportamento, gays são um fenômeno de comportamento", encerra Marcos Feliciano.

O pastor fugiu de várias afirmações e respondeu com outros questionamentos. Foto: Reprodução

Boicote. O pastor promoveu um boicote à Natura, patrocinadora oficial da novela novela Babilônia em 2015, exibida pela Globo, por exibir um beijo entre as atrizes Fernanda Montenegro e Nathalia Timberg logo no primeiro capítulo.

"Um beijo gay não precisa entrar na casa de um brasileiro, sendo que aquela emissora é paga com dinheiro público. Senhoras podem ser lésbicas, mas não precisam mostrar isso pra todo mundo, não precisa ficar se esfregando, não precisa ficar transando no meio da rua", enfatiza Feliciano.

O deputado revelou que não assiste a novelas, mas que foi alertado pela revista VEJA, que entrou em contato questionando sobre o seu posicionamento sobre o beijo gay exibido na novela.

Marcos Feliciano encerra a entrevista afirmando que a homofobia não pode ser criminalizada, já que em sua opinião a 'não aceitação' de homossexuais seria uma "liberdade de pensamento, que não pode virar crime".