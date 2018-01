'Não é uma escolha', diz Junior Lima ao revelar que apoiaria filho gay

Junior Lima, ex-dupla de Sandy Foto: YouTube / @grosteinandrade

"Eu vou só amar o que ele quiser ser. Sempre. Vou dar o suporte pra ele se tornar o melhor ser humano possível pro mundo. Por exemplo, a gente [ele e sua mulher] está montando o quarto pra ele, escolhendo cores neutras. Nenhuma cor azulzinha, porque é homem, ou se fosse mulher não seria cor-de-rosinha", explicou.

Em seguida, complementou: "Desde o início a gente tá se preocupando. Porque eu entendo hoje em dia: não é uma escolha da pessoa, não é uma opção que ela faz. Aquilo nasce dentro dela. Ele vai ser o que quiser ser".

Atualmente, o músico é casado com Monica Benini, que está grávida do primeiro filho do casal.

"Quando se começou a falar de homofobia, eu era mais molecão e pensava 'Eu não sou homofóbico, tenho um monte de amigo que é gay'. Mas quando me chamavam de gay, no fundo eu me incomodava", disse, ressaltando que sua opinião a respeito do tema evoluiu ao longo do tempo.

Confira a enrevista completa abaixo: