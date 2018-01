Não é só a sala: Ana Hickmann mostra o closet gigante de sua casa

Após ter imagem vazada da sala-de-estar, Ana Hickmann mostra seu closet. Foto: Paulo Giandalia/ESTADÃO

Após chocar os internautas brasileiros com o tamanho da sala de sua casa, Ana Hickmann abriu as portas da residência em Itu e mostrou seu closet gigantesco em um vídeo no seu canal no YouTube.

Nas imagens, ela exibe o cômodo, que também tem um tamanho impressionante, e mostra sua coleção de roupas, acessórios e bolsas de grifes conhecidas pelo preço alto, como Gucci, Louis Vitton e Dolce & Gabbana.

"[São] Peças que comprei ao longo da vida ou que ganhei de presente e não quis me desfazer". Sobre as bolsas, ela diz que são "peças extremamente caras".

Ana divide sua semana entre um apartamento em São Paulo e uma casa em Itu, chamada de 'casa branca'.

Nos comentários, internautas elogiaram o closet, a simpatia e a humildade de Ana Hickmann ao mostrar as peças de grife. Há quem tenha feito uma observação sobre o tamanho do cômodo: "Sala de Itu, closet de Itu", em referência à fama de que, na cidade de Itu, tudo é grande.