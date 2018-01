Nando Reis responde fã sobre qual era o tom do All Star azul de Cássia Eller

O All Star azul da música de Nando Reis para Cassia Eller era azul claro e não marinho. Foto: Pixabay

Ao ouvir a música All Star, composta por Nando Reis, um fã ficou com uma dúvida: seria o tênis de cano alto da cantora azul marinho ou azul claro? Então ele foi direto à fonte para tentar descobrir.

O usuário do Twitter @hoieu mandou uma mensagem no Facebook do cantor perguntando: "Oi Nando, sei que você não vai responder, e super pode ser uma questão bêbada apenas, mas o all star azul era marinho ou claro? Tá, eu sei, parece ridículo. E de fato é, mas tenho certeza que esses questionamentos de bar já passaram pela sua mesa. Muito obrigado pela paciência".

Para sua surpresa, Nando Reis respondeu: "É uma questão importante, nada ridícula: era o claro. Ela gostava do claro. Ela tinha, também, um claro de cano alto que está comigo". A assessoria do cantor confirmou a veracidade da conversa.

pra você que, assim como eu, não sabia se a cor do all star azul da Cássia Eller era claro ou marinho, o Nando Reis sanou essa dúvida pic.twitter.com/GngoCOuVSb — krishna (@hoieu) 17 de dezembro de 2017

Ouça a música abaixo: