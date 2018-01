Namorado de Paris Hilton faz tatuagem em sua homenagem

A socialite Paris Hilton compartilhou no Instagram a tatuagem que o namorado fez em sua homenagem. Foto: Reuters / Stephane Mahe

O ator Chris Zylka, namorado de Paris Hilton, surpreendeu a socialite ao aparecer com uma tatuagem com seu nome na última quinta-feira, 13.

A herdeira da fortuna dos Hilton postou no Instagram uma foto da tatuagem com a legenda: “Eu sou uma garota de sorte! Meu amor fez uma surpresa pra mim e tatuou o meu nome com a mesma fonte da Disney. Ele disse que fez isso porque eu sou o lugar mais mágico da vida dele [em alusão ao slogan da Disney] e finalmente achou a princesa da vida dele”.

Hilton confirmou que está namorando com o ator da série The Leftovers no início do ano e desde então são várias as declarações de amor postadas nas redes sociais.

Pelos comentários na foto, os seguidores dela no Instagram não curtiram muito a tatuagem. “Ele vai se arrepender disso no futuro”, disse um. “Pelo menos ele vai poder dizer que é em homenagem a cidade de Paris caso eles terminem”, escreveu outro. “Quando chega na fase da tatuagem, é ladeira abaixo no relacionamento”, ironizou mais um seguidor.

Veja abaixo a tatuagem e tire suas próprias conclusões:

Such a lucky girl! My love surprised me & got my name tattooed in #Disney font. And said cause I'm his most magical place on Earth & he finally found his fairytale princess. #BoyfriendGoals #ParisForever ❤ Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton) em Jul 13, 2017 às 8:48 PDT

A história entre artistas e tatuagens é longa, veja abaixo uma galeria com alguns dos episódios mais infames: