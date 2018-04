Namorado de Khloé Kardashian é visto com outra mulher em bar

Khloé Kardashian está grávida pela primeira vez. Foto: Instagram/khloekardashian

Grávida pela primeira vez e prestes a dar à luz, Khloe Kardashian pode ter sido traída. Imagens recentes e do ano passado divulgadas nesta terça-feira, 10, mostram o namorado da empresária em atitude comprometedora com outras mulheres.

Leia também: Khloé Kardashian conta como foi pressionada por sua família para perder peso

Em vídeos obtidos pelo Daily Mail, Tristan Thompson aparece conversando com uma mulher em um bar de Nova York no último sábado, 7. Em certo momento, ela se inclina em direção a ele no que parece ser um beijo.

Nesse trecho específico, o homem está de costas com um capuz, mas outras imagens feitas por quem estava no local mostram o jogador de basquete com a mesma roupa.

A pessoa que fez as imagens e não quis se identificar disse que os dois passaram a noite toda juntos em um grupo de amigos. Ela fotografou ele digitando no celular e a mulher desconhecido olhando por cima do ombro dele. Em imagens divulgadas pelo TMZ, Thompson e a mulher aparecem entrando juntos no local.

Mais imagens. Em outro vídeo, também do TMZ, Thompson é visto ao lado de três mulheres em um salão de narguilé em Washington. Ele beija uma delas e outra o acaricia e leva a cabeça dele para o colo dela. As imagens são de outubro do ano passado, quando Khloe estava grávida de três meses.