Namorado de Kéfera se defende de críticas sobre racismo

Stockler afirmou que ele e a namorada pensaram na questão do blackface antes de fazer o vídeo Foto: Reprodução/ Facebook

Depois de ser acusado de racismo por ter pintado o rosto, Gusta Stockler, namorado da vlogger Kéfera, escreveu um texto nas redes sociais para se defender e negar que teria escurecido o tom de pele. "Vocês já perceberam que eu não sou branco, né?", perguntou.

Stockler afirmou que ele e a namorada pensaram na questão do blackface antes de fazer o vídeo: "Nós, como pessoas que possuem uma grande audiência e sabemos que muitas pessoas se importam como nossa opinião, fomos responsáveis e pensamos nisso antes. As acusações, além de injustas, nos difamam como pessoas e artistas." Por fim, o namorado de Kéfera disse que a tinta que havia passado no rosto não sairia nunca, pois nasceu com ela.

Os internautas, no entanto, questionaram a postura de Stockler por ignorar as acusações de que o vídeo tivesse um viés machista.

