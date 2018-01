Namorado de Katy Perry, Orlando Bloom é visto aos beijos com Selena Gomez

Foto: Bang Showbiz / Divulgação / Reprodução Instagram

O ator Orlando Bloom, 39, foi flagrado aos beijos com a cantora Selena Gomez, 23, em uma festa no cassino Mandalay Bay, em Las Vegas, após o show dela. De acordo com o site TMZ, os dois se enroscaram e trocaram carinhos em público, mas fontes afirmaram que a jovem voltou sozinha para seu quarto.

Orlando atualmente está namorando Katy Perry. Eles foram vistos juntos em público pela última vez na semana passada e não deram indícios sobre um possível término da relação.

Bloom e Selena já haviam sido vistos juntos em 2014, pouco depois de terminarem seus relacionamentos com Miranda Kerr e Justin Bieber, respectivamente, mas haviam negado qualquer envolvimento.