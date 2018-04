Namorado de Fátima Bernardes vai a sindicato para apoiar Lula

Túlio Gadêlha no sindicato dos metalúrgicos do ABC. Foto: Instagram / @tulio.gadelha

Túlio Gadêlha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, publicou uma foto em seu Instagram no mesmo local em que está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prisão de Lula foi decretada nesta quinta-feira, 5.

"Estamos no sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista ao lado do ex-presidente Lula para defender a ordem constitucional e a democracia. Não sou petista, sou jurista", escreveu Túlio, em foto ao lado da pré-candidata à presidência Manuela D'ávila, do PCdoB.

Não é a primeira vez que Túlio manifesta sua visão política. O advogado chegou a concorrer aos cargos de deputado federal por Pernambuco (2014) e vereador de Recife (2012), ambas as vezes pelo PDT, sem sucesso. Gadêlha também é um crítico de Temer. Leia mais aqui.

Confira a postagem abaixo:

VEJA TAMBÉM: Lula vai preso já? Lula pode se candidatar? Veja os cenários do ex-presidente condenado