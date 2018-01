Namorado de Carol Celico ganha camisa de Kaká em 'inimigo secreto'

Diego Moura aponta o presente que deu de "inimigo secreto" para Eduardo Scarpa Foto: Reprodução/Instagram

Sobrinho de Chiquinho Scarpa, Eduardo Scarpa Julião ganhou um presente inusitado na festa de "inimigo secreto" realizada por um grupo de amigos, muitos deles DJs, como a infitriã Pietra Bertolazzi. Namorado de Carol Celico, ele recebeu de presente a camisa oficial do ex-marido da empresária, Kaká, que atualmente joga no Orlando City, da Flórida.

Em uma imagem postada no Instagram, Eduardo aparece de costas exibindo o presente dado pelo "inimigo secreto" Diego Moura. Outro registro da mesma noite mostra o empresário novamente com a camisa do ex-marido da namorada. O modelo da vestimenta é o mesmo que o jogador presenteou o cantor Justin Bieber meses atrás.

Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Eduardo e Carol estão juntos desde agosto. Esse é o primeiro relacionamento sério da socialite desde o fim do casamento com Kaká, em 2015. Juntos, eles tiveram dois filhos, Isabella, cinco anos, e Luca, de oito anos.

Inimigo secreto dos djs mais que especial ontem, obrigado @pietrabertolazzi pela organizacao e a todos os presentes mais que especiais pra cada um. Amo vcs Uma foto publicada por Eduardo Scarpa Julião (@sarrafo) em Dez 7, 2016 às 7:42 PST

Entregando a camisa do Orlando City de presente pro meu Inimigo Secreto ! @sarrafo Uma foto publicada por Diego Moura (@diegomouramusic) em Dez 7, 2016 às 5:20 PST

What a great concert !! Great to meet you @justinbieber !! Praying for you buddy Uma foto publicada por Ricardo Kaka (@kaka) em Jun 30, 2016 às 8:19 PDT