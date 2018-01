Namorada de Marcelo Rezende agradece amizade de Geraldo Luís

Geraldo Luís e Marcelo Rezende eram muito amigos. Foto: Instagram/@Marcelorezende.oficial

Nesta segunda-feira, 18, Luciana Lacerda, namorada de Marcelo Rezende, fez uma publicação no Instagram para agradecer a Geraldo Luís por todo o apoio. Rezende morreu no último sábado, 16, em decorrência de um câncer no pâncreas e no fígado.

"E Deus mandou você, meu amigo. Obrigada por ter me acolhido, enxugado minhas lágrimas e me trazido a paz. Essa qualidade é para poucos e sempre serei grata. Te amo", escreveu Luciana.

Geraldo comentou a publicação, agradecendo por toda a atenção que ela deu a Rezende enquanto ele estava lutando contra a doença. "Você, nosso presente de Deus. Cuidou do meu amigo com o maior amor do mundo. Abriu mão da sua vida, da sua filha, do seu mundo, para entrar na dor e no mundo dele. Sua voz o acalmava. Te chamava toda hora, 'Lu, cadê a Lu?'. Você é a enfermeira de alma do meu irmão. Só Deus para te abençoar e pagar o que fez. Em nome dele, muito obrigado! Te amamos", comentou.

O apresentador do Balanço Geral era muito próximo do jornalista e, após sua morte, fez uma homenagem ao amigo em suas redes sociais. "Fim. Amei ser seu amigo, amei me tornar seu irmão. Amei aprender com você, amei caminhar com você em noites de esperança e fé. Amei sentir o que sentiu: esperança que tudo daria certo. Você sempre estará em mim, vivo. Como você mesmo disse: 'Nós vamos juntos até o final'. Fomos. Até um dia, meu irmão. Pensa em um cara feliz em ter tido você. Do teu irmão que te ama, Geraldo, o seu Shrek".