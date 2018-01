Musical vai encenar vida e carreira de Hebe Camargo

Hebe Camargo vai ganhar musical em 2017. Foto: Divulgação

A vida e a carreira de Hebe Camargo vão virar um musical. Claudio Pessutti, sobrinho e empresário da apresentadora, é o idealizador do projeto, que está sendo feito em parceria com a PlanMusic Entretenimento. As informações são do colunista Ricardo Feltrin.

De acordo com a coluna, o musical já recebeu direito de captar quase R$ 10 milhões pelo Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic). A produção deve ter mais de 50 pessoas no elenco, incluindo cantores, dançarinos e atores, e deve estrear em 2017.

Até o momento, porém, não há uma atriz para interpretar Hebe, principalmente porque é muito difícil encontrar boas atrizes que tenham uma potência vocal parecida com a da apresentadora. Segundo o colunista, Giovanna Antonelli e Adriane Galisteu foram algumas das atrizes cotadas, mas nenhuma foi confirmada ainda.