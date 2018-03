Murilo Rosa é acusado de vender ingresso falso na Olimpíada

O ator Murilo Rosa afirma que comprou os ingressos de um desconhecido e também foi enganado Foto: Bang Showbiz

O ator Murilo Rosa está sendo acusado de ter vendido ingressos falsos para a final do futebol Olímpico entre Brasil e Alemanha, que aconteceu nesse sábado, 20, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

De acordo com a colunista Keila Jimenez, do portal R7, um advogado afirma que comprou um par de ingressos por R$ 1,5 mil, sendo que estampado nos tickets aparecia o valor de R$ 700 cada.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e o ator pode responder processo por estelionato. No entanto, Murilo afirmou a um jornal carioca que comprou os ingressos de um desconhecido e não sabia que as entradas eram falsas. Segundo o ator, ele também foi enganado.

A delegacia afirmou à colunista que o caso está sendo apurado e que Murilo deverá ser ouvido pela polícia. Se for condenado, o ator pode pegar até dois anos e oito meses de reclusão.

O ator e sua esposa, a modelo Fernanda Tavares, decidiram vender seus ingressos porque ganharam outras entradas VIPs para a partida.

A assessoria de imprensa do ator ainda não se manifestou sobre o caso.