Mulheres Positivas: Bel Pesce pede desculpas por não ter sido '200%' clara

Bel Pesce foi a entrevistada do 'Mulheres Positivas' desta semana Foto: Estadão

A mulher positiva entrevistada dessa semana é Bel Pesce, empreendedora digital fundadora da FazINOVA, escola de desenvolvimento de habilidades.

Formada em Administração, Engenharia Elétrica e Ciências da Computação pelo MIT, Bel estagiou em empresas como Google e Microsoft na época em que morava no Vale do Silício, nos Estados Unidos.

Bel ficou conhecido no Brasil em 2013, quando lançou o livro A Menina do Vale, que teve milhões de downloads na internet.

Ano passado ela protagonizou uma polêmica nas redes sociais após ter aberto um 'crowdfunding' para financiar uma hamburgueria com seus amigos e sócios, Leo Young e Zé Soares. Muitos internautas questionaram a trajetória de sua carreira e a acusaram de ter mentido sobre suas qualificações.

* Mulheres Positivas

Sofia Patsch e Fabi Saad desenvolveram o projeto Mulheres Positivas para o Estadão com o objetivo de apresentar experiências enriquecedoras que possam inspirar mulheres a lutarem pelos seus sonhos. Temas como mercado de trabalho, moda, literatura, viagem, arte, saúde, gastronomia, cinema, setor 2 e meio serão explorados. O conteúdo é informal, acompanhando as tendências contemporâneas e será transmitido pelas multi - plataformas digitais do Estadão

