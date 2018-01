Mulher que gastou R$ 1,4 mil em ligações para o 'BBB' encontra Emilly

Emilly foi finalista junto com Vivian e Ieda Foto: Paulo Belote/Globo

Emilly Araújo finalmente conheceu Luciane Santiago, a aposentada que gastou pelo menos R$ 1,4 mil em ligações de telefone para votar na estudante gaúcha que venceu o BBB 17.

Fotos das duas abraçadas circulam pelas redes sociais desde esta quarta-feira, 19.

Nas imagens, Luciane aparece emocionada por estar lado a lado com a campeã do reality show, por quem nutre grande afeto.

Cara, que linda a foto da Emilly com a senhora que conseguiu sair da depressão da morte da filha, vendo ela pela PPV e torcendo! pic.twitter.com/aoBGUa3Upx — Giovanne ‍ (@TeamRealitysBR) 17 de abril de 2017

Em entrevista ao TV Fama, Luciane revelou que investiu grande parte do orçamento na vitória de Emilly - chegando, inclusive, a acumular dívidas - porque sua filha, que faleceu, é muito parecida com a estudante gaúcha.

"Minha televisão ficou 80 dias ligada", disse Luciane, afirmando que investiu "por amor". "Com a perda da minha filha, você me fez viver novamente e me trouxe uma segunda vida", afirmou a aposentada.