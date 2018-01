Mulher invade mansão de Drake e ‘assalta’ a geladeira

Uma fã invadiu a mansão de Drake em Los Angeles e tomou US$10 em refrigerantes e água mineral Foto: Reuters / Lucas Jackson

Uma mulher foi presa no dia 3 de abril após ser pega dentro da mansão do cantor canadense Drake, em Los Angeles. Mesha Collins, que tem 24 anos, foi encontrada por um dos seguranças do cantor enquanto fazia a vigilância da casa. A fã estava em um dos quartos vestindo um casaco do cantor e bebendo refrigerantes.

A polícia prendeu a moça em flagrante por invasão e roubo de cerca de 10 dólares em refrigerantes e água mineral. Apesar de não ter roubado mais nada ou causado danos à mansão, o juiz do caso colocou a fiança dela em US$100 mil.

Não foi informado se o cantor estava na mansão no momento da invasão.