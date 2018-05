Mulher de Will Smith relembra convivência com ex-mulher e filho do ator no começo do namoro

Ator Will Smith e a mulher, Jada Pinkett Smith Foto: Danny Moloshok/Reuters

Quando Will Smith começou a namorar Jada Pinkett Smith, sua atual mulher, ele já tinha um filho de um casamento anterior com Sheree Fletcher. Essa situação tão comum atualmente gerou alguns atritos na convivência entre os três adultos e o pequeno Trey Smith.

“O começo foi duro entre nós. Eu assumo que eu deveria ter recuado um pouco, mas eu não compreendia bem o que era um casamento nem um divórcio”, disse Jada em uma entrevista cara a cara com a ex-mulher de seu marido para uma série do Facebook.

As duas relembraram brigas pelo telefone das quais hoje dão risada, mas que lhes causaram muitos problemas à época. “O Will me disse que você era a mãe do Trey e que esse simplesmente não poderia ser meu lugar”, relembrou Jada.

Por sua vez, Sheree falou que o momento mais difícil para ela foi quando o ator apresentou o filho para Jada pela primeira vez. Ela não concordou a princípio, mas o encontro acabou acontecendo.

“Depois que vocês se conheceram e Trey voltou para casa, perguntei se ele tinha gostado de você. Ele respondeu ‘Eu gostei muito dela, mamãe’”, contou Sheree. Nesse momento, Jada vai às lágrimas e Sheree lhe estende a mão e diz: “Obrigada por amar o meu bebê”.

Ela considera que esse foi o ponto no qual a relação mudou entre as duas. “A partir desse momento, eu vi que você amava mesmo aquele menino”, disse Sheree. “Do meu ponto de vista, ele não poderia ter tido madrasta melhor”. Jada agradece o elogio e diz: “O Trey tem uma ótima mãe”.

Quando mostrou a entrevista para sua filha e sua mãe, Jada não deixou de destacar a importância do relacionamento com Sheree para seu desenvolvimento pessoal: “Ela me forçou a me expandir com uma intensidade que eu jamais poderia adivinhar. Sou muito grata a isso”, falou.

Confira a entrevista (em inglês):