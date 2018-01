Mulher de Tiago Leifert revela transtorno: 'Me olho no espelho e me sinto gorda'

Daiana Garbin conta que, desde pequena, sofre com a aceitação de seu corpo Foto: REPRODUÇÃO

O mistério sobre a saída de Daiana Garbin, esposa de Tiago Leifert, da Rede Globo chegou ao fim. A jornalista, que trabalhou como repórter na emissora carioca por 8 anos, criou um canal no YouTube chamado "EuVejo com Daiana Garbin" onde vai produzir vídeos para discutir temas como anorexia, bulimia e vigorexia.

Em seu primeiro vídeo postado na internet, Daiana explica que desde pequena sofre com a aceitação do seu corpo.

"Tenho 34 anos e desde os 5 eu odeio meu corpo. Eu me olho no espelho todos os dias, me sinto gorda, queria ser magra, já fiz as maiores loucuras que vocês podem imaginar para emagrecer, porque queria ser magra, seca, igual àquelas modelos, palitinhos. Porque acho aquilo lindo, não sei de onde vem que o magro é bonito e para ser bonito e feliz tem que ser magra. Isso me persegue, e não estou sozinha. isso é uma tortura, um sofrimento que a gente só guarda em nosso coração", disse.

No vídeo, Daiana conta que o problema a acompanha desde a infância. "Eu pensei que era fútil, uma adolescente mimada. Achei que ia passar, só que isso não aconteceu. Tenho muita vergonha de dizer que eu já fiz lipo três vezes e continuo me achando gorda. Continua sendo uma batalha todos os dias. Vocês nunca vão me ver de braço de fora porque odeio o meu braço, ele é gordo. Odeio sair em foto".

"Já tomei todos os remédios para emagrecer. Já tentei ter bulimia, tentei vomitar depois de comer e não consegui. Já tentei ser anoréxica. Li num blog que toda vez que sentisse fome eu enfiasse colocar a cabeça perto do lixo, porque eu ia ter nojo e não ia comer. Mas não adiantou. Parece engraçado, mas vocês não entendem o tamanho do sofrimento".