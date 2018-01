Mulher de Sérgio Moro posta foto descontraída do juiz

Foto: Reprodução/Facebook

O sisudo juiz Sérgio Moro posou para uma foto descontraída nesta sexta-feira, 25. Ele sorri e exibe a frase "In Ro We Trust", ou Em Ro Eu Confio, uma referência a sua mulher, Rosangela Moro, administradora da página do Facebook em homenagem a ele.

A frase célebre original, estampada nas notas de dinheiro dos Estados Unidos, é "In God We Trust" (Em Deus Nós Confiamos). Uma grife trocou Deus por Moro e criou a série de camisetas em homenagem ao juiz.

Veja o post: