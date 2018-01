Mr. Catra é internado em São Paulo

Mr. Catra em 2010. Foto: Tasso Marcelo/ESTADÃO

Mr. Catra foi internado às pressas na noite da última terça-feira, 5, no Hospital do Coração, em São Paulo. A informação foi confirmada ao E+ pela assessoria do cantor.

O cantor está passando por uma bateria de exames e seu estado de saúde é estável, de acordo com a assessoria.

De acordo com o TV Fama, da RedeTV!, o cantor luta contra um câncer de estômago e está fazendo sessões de quimioterapia, mas a assessoria afirmou que ainda não tem essas informações.

Em agosto, o funkeiro anunciou que será pai de seu 33º filho, fruto de seu relacionamento com Silvia.