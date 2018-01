Motorista da Uber tem conta desativada após denúncia de ator

Bruno Guedes compartilhou no Facebook uma experiência ruim que teve com o motorista do Uber. Conta do condutor foi desativada. Foto: Facebook.com/brunoguedes

O ator Bruno Guedes, que interpreta Lucas em Malhação, relatou uma experiência ruim que teve com um motorista da Uber no último sábado, 1. Segundo a publicação feita por ele no Facebook, o condutor do veículo teve um comportamento agressivo ao volante, errou o caminho mais de uma vez, se irritou e o xingou.

Bruno estava chegando no Rio de Janeiro e solicitou o carro no aeroporto. O motorista, identificado como Gabriel, "veio desde o início com uma direção agressiva, acelerando pra cima dos carros e buzinando pra tudo e todos. Nesse momento (como a viagem era longe) percebi que algo não estava certo. Ele errou o caminho pelo menos três vezes (por distração). Se irritou e disse que não ia continuar a viagem pois ele estava perdendo outras corridas e seu tempo com a minha", relata.

Pensando em terminar a corrida antes de chegar ao destino, o ator teria pedido para descer e ser deixado em um lugar movimentado para que pudesse pegar outro carro. "Sabe onde ele me deixou? No meio de uma comunidade e a única coisa que disse foi 'se vira aí'. Me xingou sem motivos e o resultado tá aí nas fotos", diz.

Bruno conta que, depois disso, moradores o ajudaram a sair da comunidade, visto que ele não conhecia o local. Em nota, a assessoria da Uber informou que a conta do motorista foi desativada. "Definitivamente esta não é a experiência que a Uber deseja oferecer a seus usuários. Este tipo de comportamento configura violação aos termos de uso da plataforma e a conta do motorista parceiro já foi desativada", diz a nota.