Morte violenta de ex-empresário de Cristiano Araújo comove mundo sertanejo

Ex-empresário do cantor sertanejo Cristiano Araújo, Didi Latino foi encontrado baleado e acabou morrendo na noite desta terça-feira Foto: instagram.com/felipearaujocanto

Cantores sertanejos demonstraram solidariedade e sentimentos após a morte de D'Stefany Vaquero Lima, empresário e produtor de vários nomes da música. Didi Latino, como era conhecido, morreu no fim desta terça-feira, 23, após ser baleado na cabeça e não resistir à cirurgia.

Já ferido, Didi foi visto caminhando na rodovia Rio-Santos, na região de Muriqui, já no estado do Rio de Janeiro. Ele foi levado pela polícia para o hospital Hospital Municipal Victor de Souza Breves, em Mangaratiba, e embora consciente não conseguiu explicar as circunstâncias do tiro. Foi aberta uma investigação para entender o caso. Quando foi encontrado, a vítimo portava um passaporte, dois cartões de crédito e R$ 500 em espécie.

Didi Latino é natural de Goiânia e estava morando em Fortaleza. O velório e sepultamento deve ocorrer em sua cidade natal, no Cemitério Jardim das Palmeiras na noite desta quarta-feira.

Veja alguns artistas e cantores que se manifestaram.

Que notícia triste! Um dos caras mais inteligentes que já conheci. Que deus conforte sua família pastor. @didi_latino Uma publicação compartilhada por Mim Siga No Snap : thiagobrava (@thiagobrava) em Mai 23, 2017 às 8:47 PDT

Já faz meia hora que eu tô tentando entender... A música que fizemos juntos aqui em casa a pouco tempo começa assim... não dá pra acreditar que você se foi irmão, De uma forma tão cruel.. Vai fazer muita falta pra todos que puderam te conhecer. Vá em Paz e encontre o seu grande amigo Cris. #Luto #AVidaÉumSopro Uma publicação compartilhada por Matheus Aleixo (@matheus_mek) em Mai 23, 2017 às 8:39 PDT