Morre Rubén Aguirre, o Professor Girafales de 'Chaves'

Foto: Reprodução/Twitter

O ator Rubén Aguirre, famoso por interpretar o personagem Professor Girafales no seriado Chaves, morreu nesta sexta-feira, 17. Quem deu a notícia foi Edgar Vivar, o Senhor Barriga, amigo de longa data de Aguirre. Ele tinha 82 anos e a causa da morte ainda não foi divulgada.

"Meu professor favorito, descanse em paz. Hoje meu grande amigo Ruben Aguirre parte deste mundo. Sentirei muitas saudades", escreveu Vivar em seu perfil no Twitter

Aguirre vinha apresentando alguns problemas de saúde. Há pouco menos de duas semanas, esteve internado para tratar de uma pneumonia. Sua filha, Verônica, disse ao jornal Clarín, que o pai estava "um pouco melhor", mas não estava totalmente recuperado. Na ocasião, o ator chegou a publicar uma mensagem aos fãs. "Obrigado pelas mensagens. Elas me alegram", escreveu.

Nuestra última foto juntos pic.twitter.com/qdQ77yZZJq — Edgar Vivar (@varedg) 17 de junho de 2016

Além da pneumonia, Aguirre usava remédios para controlar sua diabetes, os cálculos de sua vesícula e doenças renais. Ele vivia em uma cadeira de rodas desde 2007, quando sofreu um grave acidente de carro. Sua mulher, Consuelo de los Reyes, chegou a perder uma das pernas na ocasião.

Por conta de sua saúde debilitada, viveu recluso em seus últimos anos, afastado da Cidade do México, capital do país. Deixou a vida artística por vergonha do próprio corpo - ele engordou muito por conta da medicação e ficou com peso maior que o do amigo Edgar Vivar.

Foto: Reprodução

No Twitter, o assunto já é um dos mais comentados. Veja a reação de alguns fãs:

O Professor Girafales não morreu, Deus só o convidou para tomar uma xícara de café no céu. ❤️ — Garota Ciúme (@GarotaCiume) June 17, 2016

A tristeza me invade . . Descanse Professor Girafales pic.twitter.com/HmCAhahQmO — Raul ♪ (@raul_olb) June 17, 2016

Aprendemos com vc sobre aritmética, história e tantas coisas. Agora temos que aprender a lidar com a saudade. Obrigado, Professor Girafales. — Nogy (@Canal_90) June 17, 2016

Descanse em paz, Professor Girafales. Muito obrigado por ter feito parte da minha infância. pic.twitter.com/MpwRS0OQKO — d (@chocadoney) June 17, 2016