Morre Kim Kardashian, galinha de estimação de Bette Midler

Foto: Reprodução/ Instagram

A galinha de estimação da atriz Bette Midler, batizada de Kim Kardashian, morreu na última quarta-feira, 1º. Em entrevista à revista US Weekly, ela revelou que a causa da morte foi uma infecção.

No ano passado, Bette contou ao apresentador Jimmy Kimmel que dava às suas galinhas nomes de pessoas que participavam de um reality show de família, um modo sutil de se referir às Kardashians e ao seu programa Keeping Up with the Kardashians.

Recentemente, quando Kim Kardashian postou uma 'nude-selfie' em sua conta no Instagram, Bette tuitou que se a estrela do reality quisesse mostrar algo que as pessoas nunca tinham visto, teria de abaixar a câmera - uma referência ao vídeo erótico de da socialite com Ray J, vazado em 2003.

Kim respondeu que já tinha passado da hora de Bette estar na cama e escreveu um texto sobre empoderamento feminino.