Morre ator que fazia garimpeiro em 'O Outro Lado do Paraíso'

Juliano Cazarré e parte do elenco do garimpo em 'O Outro Lado do Paraíso'. Foto foi postada em homenagem ao ator Eduardo Carneiro Foto: Instagram/@cazarre

A Globo confirmou, nesta sexta-feira, a morte do ator Eduardo Carneiro, que fazia um dos garimpeiros em 'O Outro Lado do Paraíso'. A causa da morte não foi divulgada pela emissora.

Abalado com a notícia, o ator Juliano Cazarré, que interpreta o personagem Mariano na trama de Walcyr Carrasco, postou uma homenagem ao ex colega de elenco em seu Instagram.

"Segunda-feira postei essa foto com os amigos atores com quem gravo as cenas do garimpo. Hoje recebo a notícia que Eduardo Carneiro (Dudu - de chapéu) faleceu. Cearense, Dudu veio para o Rio batalhar pelo sonho de ser artista e viver da arte. Conseguiu. Era um guerreiro. Sempre com uma conversa boa, sempre gentil. Essa vida é mesmo um sopro. E a gente perde tanto tempo e energia reclamando e sofrendo por besteiras. Eu faço tanto isso, reclamo de barriga cheia e fico infeliz mesmo tendo apenas motivos para agradecer. Dudu, essa é minha singela homenagem a você. Brasileiro, artista, amigo. Voa, Ceará! Vai fazer teatro com os anjos. A gente se vê", escreveu Juliano.

Veja a publicação do ator: