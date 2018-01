Morre aos 82 anos a atriz Tereza Rachel

A atriz Tereza Rachel morreu no último sábado, 2 de abril, por volta das 13h, aos 82 anos, em decorrência de complicações de um quadro agudo de obstrução intestinal. Terezinha Brandwain, seu nome oficial, estava internada desde 30 de dezembro no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro.

Recentemente, a atriz fez papéis menores em novelas como Babilônia (2015) e Caras e Bocas (2009), mas ficou marcada por seus trabalhos do passado, entre eles Clô Hayalla, na primeira versão da novela "O Astro", Renata Dumont em "Louco Amor", Francesca Ferreto em "A Próxima Vítima" e Rainha Valentine em "Que Rei Sou Eu?". Homenageada com o nome do Teatro Tereza Rachel do Rio de Janeiro, também ganhou notoriedade por sua carreira nos palcos, onde atuava desde a década de 50.