Monique Alfradique faz fisioterapia após se machucar em gravação

A atriz Monique Alfradique Foto: Instagram / @moalfradique

A atriz Monique Alfradique torceu o pé durante as gravações de Além da Ilha, série do canal pago Multishow, na Cachoeira de Macacu, região metropolitana do Rio de Janeiro.

"Já estou com acompanhamento médico e soube que tive torção grau 1 (a mais leve), mas tem que cuidar né?", escreveu ela em seu Instagram.

Em seguida, deu mais detalhes: "Já tô aqui na fisioterapia. Além disso, é gelo, repouso e pensamento positivo porque esse pé vai ter que melhorar pro carnaval. Pode me esperar Grande Rio!"

Confira a postagem abaixo: