Em decisão final, Monica Iozzi terá que pagar R$ 30 mil para Gilmar Mendes

Gilmar Mendes processou Monica Iozzi por difamação após post em rede social.

Na última sexta-feira, 19, chegou ao fim o processo judicial movido por Gilmar Mendes, do Supermo Tribunal Federal (STF), contra Monica Iozzi. A Justiça do Distrito Federal mandou arquivar o processo, e a apresentadora terá de pagar R$ 30 mil de indenização.

A atriz e apresentadora já havia recorrido da decisão judicial, mas, com o arquivamento, o recurso não é mais permitido. No ano passado, Monica publicou uma foto de Gilmar em seu Instagram com o escrito 'cúmplice?', e com a seguinte legenda: "Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal faz isso... Nem sei o que esperar".

Mendes então entrou com uma ação judicial de difamação e pediu indenização por danos morais. Inicialmente, ele pedia R$ 100 mil. Segundo o juiz responsável pelo caso, Monica "abusa do seu direito de liberdade de expressão" por ser "uma pessoa pública, que trabalha com comunicação, mídia e programas de auditório, reconhecidos por alcançarem altos índices de audiência", então o que ela pensa e fala "é repercutido em alta escala".