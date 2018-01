Monica Iozzi deve indenizar ministro Gilmar Mendes em R$ 30 mil por comentário no Instagram

Monica Iozzi. Foto: Matheus Cabral|Globo

Conhecida por usar suas redes sociais para falar de política, a apresentadora Monica Iozzi terá que indenizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes em R$ 30 mil por um comentário feito em seu Instagram. O juiz responsável pela ação, que corria na Justiça desde o início de junho, alegou que Monica "extrapolou os limites de seu direito de expressão". No comentário, ela criticou a decisão de Gilmar Mendes em conceder liberdade provisória ao médico Roger Abdelmassih, indiciado por estupro e manipulação genética.

No post, Monica, que apresentava o Vídeo Show na Globo até fevereiro deste ano, colocou uma foto de Gilmar Mendes com a legenda "Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros" e escreveu: "Se um ministro do Supremo Tribunal Federal faz isso... Nem sei o que esperar".

O ministro do STF entrou com uma ação por danos morais e pediu R$ 100 mil em indenização, sob o argumento de que foi "vítima de ofensas à sua honra".

O juiz responsável pela ação, em seu parecer, afirmou que Monica é uma pessoa pública, portanto "sua liberdade de expressão deve ser utilizada de forma consciente e responsável". Ele ainda acrescentou que o comentário da apresentadora teria sugerido que Gilmar Mendes foi cúmplice dos estupros, "tornando questionável o seu caráter e imparcialidade na condição de julgador, fato suficiente para atingir sua honra e imagem".